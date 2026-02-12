Торакальные хирурги Российской детской клинической больницы (РДКБ) спасли 11-летнего мальчика, которого экстренно доставили бортом санавиации из Калининградской области. Французская булавка пронзила бронх ребенка и едва не привела к коллапсу легкого.

При поступлении подросток мог говорить только шепотом и жаловался на интенсивные боли в груди. Рентгенография показала: инородное тело локализуется в области нижней доли левого бронха. Вокруг булавки скопилась густая мокрота, а острый конец пробил стенку бронха — состояние угрожало развитием пневмоторакса.

Хирурги отделения реконструктивной хирургии приняли решение о малоинвазивном вмешательстве. Через эндоскоп врачи сначала удалили скопления слизи, затем обнаружили металлический колпачок и с помощью оптических щипцов бережно извлекли булавку. Кровотечение оказалось минимальным и остановилось самостоятельно. Уже через трое суток мальчика выписали для дальнейшего наблюдения по месту жительства.

В пресс-службе РДКБ уточнили, что операция прошла без осложнений, сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.