Из Каширы – в Тулу. Завершился конный поход между двумя городами

Конный поход из Каширы в Тулу организаторы посвятили 82-й годовщине Битвы за Москву во время Великой Отечественной войны, подвигам 1-го Гвардейского кавалерийского корпуса и Дню народного единства.

В путешествии, стартовавшем в начале ноября, участвовали представители клуба «Боевые искусства кавалерии», ОСП КРПОО «Единый казачий фронт» и Окской казачьей общины.

Всего в походе были шесть основных всадников и шесть человек сопровождения. От клуба «Боевые искусства кавалерии» из Каширы в Тулу проехал начальник отдела разведки Клуба, хорунжий Олег Никитин на коне Сангир и начальник штаба сотник, член социально-экономического комитета ВРНС Дмитрий Любомудров на коне Вилигон.

Путь прошел через Зендиково, Барабаново, Сетку, Мартемьяново, город Мордвес.

Так как поход посвятили в первую очередь героизму нашего народа, то его участники возложили цветы к памятникам выдающихся бойцов в Московской и Тульской областей.