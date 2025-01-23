Из Клина на новые территории РФ отправился очередной гуманитарный конвой

В ночь на 23 января из Клина отправился очередной гуманитарный конвой, в маршрут которого войдут одновременно несколько территорий — Курская, Белгородская и Херсонская области, Донбасс и Запорожье.

Мобилизованные, добровольцы и контрактники — в зоне СВО находится более 80 клинчан. Земляки не забывают о них и постоянно собирают гуманитарную помощь. Участники конвоя преодолеют тысячи километров, чтобы встретиться с военнослужащими РФ.

По традиции оборудование передадут лично в руки клинским военнослужащим. В 14 автомобилей загрузили необходимое для бойцов оборудование: средства РЭБ, комплекты связи, дроны, приборы ночного видения, тепловизоры, медикаменты, генераторы, обогреватели и рации, инструменты и строительные материалы.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Клин ]

Подобные гумконвои собираются не в первый раз. Активисты знают, что бойцы успешно продвигаются вперед, а значит, начинают строительство новых мест дислокации. Для упрощения работы им передадут лопаты, сварочные аппараты, сетку-рабицу и бензопилы.

Военнослужащий с позывным «Хрип» получит мотоцикл — это адресная посылка. Из автотехники гумконвой также везет очередной УАЗ «Буханка». Традиционно подготовлен набор продуктов длительного хранения. В нынешний раз бойцам передадут также мясные деликатесы от Клинского Мясокомбината. Активное участие в сборе продуктов приняли предприниматели, фермеры, жители деревни Захарово и прихожане церквей Клинского Благочиния Московской Епархии РПЦ. Не забыли горожане и собаке по кличке Дика, которую военнослужащие РФ спасли от агрессии противника. В подразделение клинских ребят передадут для охранника корм.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Клин ]

Перечисленные предметы, вещи и продукты — небольшая часть того, что будет передано бойцам. На загрузку гуманитарного груза потратили 12 часов.

«Низкий поклон от нашей команды и огромная благодарность от ребят всем, кто помогает. Вы не представляете, насколько это важно!!! Клин своих не бросает! Мы — вместе! Победа будет за нами!», — написала Глава городского округа Клин Алена Сокольская в своем телеграм-аккаунте.

Глава муниципалитета лично отправилась в гуманитарную поездку в составе гумконвоя, который бойцы всегда встречают с особым трепетом. Особенно военнослужащие ждут письма и посылки из дома.