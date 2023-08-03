Из Коломны в Донбасс отправилась еще одна фура с гуманитарной помощью

В адрес группы помощи «Наши дети» в новых территориях РФ отправился еще один грузовик.

Помощь собрали депутаты Совета депутатов городского округа Коломна и неравнодушные жители.

«Сначала фура с гуманитарной помощью приедет в Белгород, к руководителю группы «Наши дети». Далее груз перераспределят по военным машинам и доставят в Донецкую и Луганскую Народные Республики», — рассказала депутат от «Единой России» Наталья Павлова.

Она и ее коллеги по Совету Роман Зеленков и Алексей Иванов совместно с волонтёрским движением «Единый тыл» приготовили для маленьких жителей Донбасса игрушки, книги, средства личной гигиены и многое другое. Вещи передадут в детские дома и семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Павлова выразила благодарность всем коломенцам, кто не остался равнодушным.