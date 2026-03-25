По информации инсайдеров, парламентарий уже бывал в командировке в зоне СВО. Увиденное, по словам собеседников, произвело на него настолько сильное впечатление, что бывший десантник решил вернуться туда уже на длительный срок. При этом источники затруднились уточнить, в каком качестве Филиппов будет находиться в зоне боевых действий — заключение контрактов с лицами старше 65 лет даже в добровольческих формированиях не практикуется.

В пресс-службе областного парламента подтвердили, что депутат уведомил аппарат о невозможности исполнять обязанности с 16 марта в связи с отбытием на СВО. Срок его отсутствия составит не менее полугодаВалерий Филиппов избирался в заксобрание четыре раза. Он входит в два комитета: по бюджету и налогам, а также по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению. За пределами региона он известен как основатель бренда «Увелка» — крупного производителя круп и продуктов питания.

Основной актив семьи — компания «Ресурс», чья выручка по итогам 2025 года превысила 15,5 млрд рублей. В 2023 и 2024 годах Филиппов входил в число шести самых состоятельных бизнесменов Челябинской области, а также был включен в рейтинг Forbes с состоянием, оцененным в 300 млн рублей.