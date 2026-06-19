«Из меня сделали главного хейтера, но я всех люблю»: Юрий Лоза оправдался перед коллегами
Юрий Лоза ответил на обвинения в хейте и признался в любви к коллегам
Певец Юрий Лоза, прославившийся хитом «Плот», в интервью изданию ОСН решил оправдаться за репутацию главного критика российского шоу-бизнеса. Артист заявил, что его часто воспринимают как злостного хейтера звезд, но на самом деле он испытывает к коллегам теплые чувства.
«Из меня сделали главного хейтера звезд, но на самом деле я всех их очень люблю», — признался музыкант.
По его словам, ему действительно трудно угодить, однако есть немало исполнителей, которых он искренне уважает.