«Из меня сделали главного хейтера, но я всех люблю»: Юрий Лоза оправдался перед коллегами

Певец Юрий Лоза, прославившийся хитом «Плот», в интервью изданию ОСН решил оправдаться за репутацию главного критика российского шоу-бизнеса. Артист заявил, что его часто воспринимают как злостного хейтера звезд, но на самом деле он испытывает к коллегам теплые чувства.