Из монастыря — на космическую станцию: какой образ Божьей Матери увидели на орбите
Монах Марк: икона 488 раз облетела вокруг Земли в составе экспедиции
Директор духовно-просветительского центра «Свет Валаама» монах Марк (Зайков) представил копию иконы Валаамской Божьей Матери, побывавшую на Международной космической станции. Об этом сообщил «Первый канал».
По его словам, уменьшенный список чудотворного образа Пресвятой Богородицы, хранящегося в Валаамском монастыре, 488 раз облетел вокруг Земли в составе космической экспедиции. Он также рассказал, что оригинал иконы иеромонах Алипий писал во время вечернего богослужения, когда читали акафист Пресвятой Богородице.