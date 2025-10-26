Из Москвы в Алма-Ату: запущены прямые железнодорожные рейсы

Холдинг «РЖД» по запросу АО «НК „Казахстан темир жолы“» (КТЖ) возобновляет прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Алма-Атой, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте холдинга «РЖД».

Движение поездов стартует 26 октября из Алма-Аты (в 20:00 по местному времени) и 30 октября из Москвы (в 19:27). Вагоны — купейный и плацкартный — будут курсировать через день в составе поездов № 7/8 (Алматы — Саратов) и № 85/86 (Москва — Дербент). Путь займет около 3,5 суток.

Поезда сделают остановки в Таразе, Шымкенте, Кызылорде, Актобе, Уральске, Саратове, Ртищево, Тамбове, Мичуринске, Рязани и других населенных пунктах. Ранее сообщение между городами приостановили в 2017 году из-за снижения пассажиропотока; теперь маршрут возвращается благодаря запросу казахстанской стороны и сохраняющемуся спросу на перевозки.

