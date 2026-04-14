Из Москвы в Чувашию в 77 лет: невероятный подвиг первого архиерея Чебоксарской епархии

Путь от московского священника до первого епископа Чувашии

Будущий архипастырь начинал свое духовное поприще в Москве, где прошел путь от псаломщика до законоучителя и иерея. Пережив потерю супруги и приняв монашество, он в 1944 году был хиротонисан во епископа. После недолгого служения в качестве викария Патриарха Сергия и управления Ульяновской кафедрой, в возрасте 77 лет владыка Иларий возглавил новообразованную Чебоксарско-Чувашскую епархию. На тот момент в регионе из сотен уничтоженных церквей действующими оставались лишь 28 приходов, а штат легального духовенства составлял всего 10 священников.

Возрождение церковной жизни в условиях гонений

За пятилетний срок управления епархией архиепископу удалось совершить настоящий административный и духовный прорыв. Благодаря его усилиям к служению вернулись ранее отлученные клирики, а численность священнослужителей выросла до 84 человек. Владыка добился открытия десяти храмов, среди которых церкви в селах Тогаево, Альгешево и Алтышево. К концу его правления структура епархии включала уже девять благочиннических округов, что позволило восстановить полноценную приходскую жизнь в большинстве районов республики.

Обретение нетленных останков подвижника

Кончина первого архиерея 14 апреля 1951 года стала личной потерей для тысяч прихожан. Несмотря на противодействие властей, запретивших захоронение на городском кладбище, местом последнего упокоения владыки стал кафедральный Введенский собор. Спустя 56 лет при проведении реставрационных работ было принято решение о перезахоронении останков. Эксперты и священнослужители обнаружили, что тело архипастыря осталось нетленным. Сегодня мощи подвижника покоятся в мраморном саркофаге в притворе собора, оставаясь объектом глубокого почитания со стороны православных верующих.