Из Москвы в Нячанг через суд: как авиакомпания испортила годовщину паре

Семейная пара из Москвы планировала провести 10-летнюю годовщину свадьбы во Вьетнаме. 14 марта они должны были отмечать праздник в Нячанге, купив тур с вылетом 12 марта. Но авиакомпания Azur Air внесла коррективы: рейс из Москвы перенесли на 14-е число. Это значит, что в отель влюбленные попадут только 15 марта, а сам юбилей проведут в небе.

Туристы попытались аннулировать поездку, чтобы успеть забронировать что-то другое, но столкнулись с неожиданным препятствием. Туроператор выставил штраф в 50% от стоимости тура. Об этой истории Profi.Travel рассказал турагент, заключавший договор.

«Когда турист узнал о том, что дату вылета сдвинули на два дня, он сразу потребовал отмену, чтобы забронировать поездку у другой компании — с перелетом на регулярном рейсе, — рассказал агент. — Я запросил аннуляцию, но туроператор выставил ФПР: 50%».

По словам агента, турист пришел в ярость. Его аргумент был прост: «Если вы не вернете мои деньги, я не смогу забронировать тур на „Аэрофлоте“ на нужную мне дату, он и так заметно дороже!».

Возникает закономерный вопрос: считается ли перенос даты вылета на двое суток существенным изменением условий договора? Юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская подтвердила, что согласно закону, даты поездки — это существенное условие договора. Туроператор не может менять их в одностороннем порядке без согласования с клиентом.

Если турист не согласен на сдвиг даты, он вправе требовать возврата средств в полном объеме. Однако на практике туроператоры часто идут на хитрость: выставляют штрафы, надеясь, что клиенты не станут судиться. По словам Чапиковской, такая политика стимулирует туристов не отказываться от тура. Если бы компании сразу предлагали 100% возврат, многие бы уходили к конкурентам. В итоге большая часть клиентов летит, а потом пытается взыскать компенсацию за испорченный отдых через суд.

