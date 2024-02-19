Из Можайска отправили более 300 литров домашнего борща и рассольника солдатам в зону СВО

Представители «Центра поддержки участников СВО и их семей» и сотрудники отдела дома культуры села Поречье объединились, чтобы дарить бойцам частичку домашнего тепла. С сентября прошлого года они уже передали бойцам в зону специальной военной операции более трехсот литров домашнего борща и рассольника.

В Порецком ДК руководит процессом Валентина Афонина. Именно по ее рецептам готовятся домашние супы. На кухне у каждого своя миссия — кто-то моет и чистит овощи, кто-то режет лук, кто-то натирает морковь и свеклу, кто-то шинкует капусту. В среднем на одну партию заготовок уходит около 2 часов. Большую помощь оказывают местные жители. Вместе с продуктами они приносят и другие необходимые вещи.

«Спасибо нашим односельчанам. Помимо овощей для супов, помогают с банками и крышками, которые нам так нужны. Также приносят носки, тушенку, сгущенку и другие угощения для наших солдат. Недавно священнослужители церкви Покрова Пресвятой Богородицы передали 30 килограмм меда. Мы его разлили по баночкам и отправили ребятам», — рассказывает заведующая отделом дома культуры села Поречье Елена Сурикова.

На базе Можайского культурно-досугового центра работает студия «Добровольчества», которая объединила более двух тысяч неравнодушных жителей разных возрастов и профессий. Они делают розжиги для солдат и окопные свечи, плетут маскировочные сети, готовят домашнюю выпечку, вяжут носки.