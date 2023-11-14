Из Можайского городского округа передали помощь в зону СВО

Новую партию дополнительной помощи отправили из Можайского городского округа на передовую. Неравнодушные горожане собрали для бойцов теплую одежду, медикаменты и продукты, а также десятки метров маскировочных сетей.

На фронт помощь доставили активисты штаба помощи бойцам, который работает в Можайском городском округе.

«Выражаю огромную благодарность всем, кто не остается в стороне», - отметил глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев.

Напомним, пункт сбора помощи в муниципалитете расположен в Можайском КДЦ и открыт каждый день 9:00 до 20:00. Кроме того, пункты приема действуют во всех домах культуры.