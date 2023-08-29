Из очага заболевания сибирской язвой под Воронежем госпитализировали брата и сестру

Жителя Воронежской области, заразившегося сибирской язвой во время разделки мяса, и его сестру госпитализировали из очага заболевания. Об этом сообщает РИА Новости .

Очаг сибирской язвы власти Панинского района обнаружили еще 20 августа. На территории был введен режим чрезвычайной ситуации, а затем стало известно об одном случае заражения человека. Выяснилось, что мужчина заразился во время разделывания туши, с подозрением на заболевание сибирской язвой его доставили в медицинское учреждение. Медики сообщили, что состояние пациента среднетяжелое.

Позже выяснилось, что сестра заболевшего также заражена. Женщину доставили в больницу из-за повышения температуры, затем анализы подтвердили наличие у нее заболевания сибирской язвой. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Сейчас брат и сестра проходят лечение в больнице скорой медицинской помощи, находясь в ее инфекционном отделении.