Из однодневных поездок в полноценный отдых: как китайский безвиз перевернул привычки россиян

За первые шесть месяцев действия безвизового режима через пункты пропуска в городе Хэйхэ въехало 129 тысяч российских туристов. Это на 117 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Biang.ru со ссылкой на данные китайской стороны.

С момента запуска упрощенного порядка пересечения границы значительно изменилась и структура пребывания российских путешественников. Если раньше большинство приезжало и уезжало в тот же день, то теперь туристы из РФ задерживаются в китайском приграничье на несколько дней.

Главными факторами привлекательности Хэйхэ для россиян остаются возможность совершать экскурсии, шопинг и посещение местных ресторанов. Для удобства гостей на пунктах пропуска были оптимизированы процедуры прохождения границы.

Справка: Безвизовый режим между Россией и Китаем для туристических поездок действует с 15 сентября 2025 года. Граждане РФ могут находиться в КНР до 30 дней без оформления визы. Ответная мера для китайских туристов в России вступила в силу с 1 декабря 2025 года.