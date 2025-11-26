«Из особняка в коровник». Жена принца Эндрю лишилась дома в Виндзоре

Сара Фергюсон, бывшая супруга лишенного титулов принца Эндрю, вынуждена покинуть особняк Роял Лодж, расположенный по соседству с Виндзорским замком. Такое решение последовало за решением самого Эндрю переехать в Сандрингемский дворец, оставив экс-жену без права следования за собой. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

По информации инсайдеров, близких к королевской семье, вопрос о новом жилье для Сары Фергюсон, вероятно, ляжет на плечи одной из их общих дочерей. Среди возможных вариантов — переезд в лондонский дом принцессы Беатрис, где для матери уже подготовили апартаменты в бывшем здании фермы. Альтернативой может стать переезд в Португалию, где проживает ее вторая дочь, принцесса Евгения.

Это выселение происходит на фоне многолетних судебных разбирательств Эндрю, связанных с обвинениями в сексуальном насилии. Наиболее громкое дело с американкой Вирджинией Робертс-Джуффре, обвинявшей принца в совращении, было закрыто после внесудебного соглашения о выплате 12 миллионов фунтов, что многие расценили как молчаливое признание вины. Несмотря на кончину Робертс-Джуффре в апреле 2025 года, скандал получил новое развитие с публикацией ее мемуаров «Ничья девушка», где она подробно описала пережитые травмы.

Ранее сообщалось о том, что принц Уильям решил лишить часть семьи королевских титулов.