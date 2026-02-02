В новом выпуске проекта «Семья — Россия» на RT представлена история семьи Морель, переехавшей из Франции в Москву. По словам супругов Макса и Ирены, главной причиной смены страны стала растущая преступность и активное распространение ЛГБТ*-пропаганды, от которой они хотели оградить своих детей.

Герои выпуска критикуют политику французских властей, отмечая, что поддержка нетрадиционных сексуальных меньшинств*, включая государственное спонсирование операций по смене пола*, осуществляется в ущерб базовым нуждам граждан. В качестве примера они приводят длительные очереди к врачам общего профиля, ожидание приема у которых может затянуться на год.

Также семья Морель указывает на социальные проблемы, связанные с мигрантами, которые, по их словам, бесплатно занимают жилье, а владельцам недвижимости грозят юридическими последствиями за неуплату коммунальных услуг.

В настоящее время семья обосновалась в Москве. Старший сын учится в престижном МГТУ имени Баумана, младший посещает обычную российскую школу. Отдельный сюжет проекта был посвящен еще одному французскому мигранту — Жан-Пьеру Юржэну, почти 30 лет проработавшему судьей. Он известен своей борьбой с педофилией и секс-торговлей, в которые, по его данным, были вовлечены представители элит и власти его родной страны.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ