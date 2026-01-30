«В России спокойнее»: супруги из Брюсселя рассказали, за что полюбили жизнь в Ярославле

Супруги Ярослава Воронцова и Оливье Бриду переехали из столицы Бельгии в Ярославль в начале 2024 года. Как рассказали муж и жена в интервью изданию YarNews, решение сменить страну они приняли быстро, всего за два-три месяца после путешествия по городам Золотого кольца, которое окончательно убедило их в выборе.

Главной причиной переезда стало желание Ярославы показать мужу свою родину. Однако важную роль сыграли и соображения безопасности. В Брюсселе пара перестала чувствовать себя в безопасности из-за растущего уровня криминала. В Ярославле же они, напротив, ощущают спокойствие и защищенность.

Быт в российском городе оказался экономнее, рассказали супруги. Жизнь в Ярославле примерно в три раза дешевле, чем в бельгийской столице. Особенно супруги довольны условиями для своего маленького сына, который ходит в местный детский сад.

Они отмечают, что русские люди в общении более сдержанны и застенчивы по сравнению с европейцами, но при этом кажутся более искренними и ориентированными на семейные ценности.

Из трудностей адаптации пара выделяет недостаточный, на их взгляд, уровень сервиса в мелочах и отсутствие развитого бизнес-сообщества. Также они критически отозвались об организации платных парковок в Ярославле и Рыбинске, назвав ее неудачной по сравнению с европейским опытом.

Семья занимается ресторанным бизнесом, владея несколькими кафе. В России они иногда скучают по привычным европейским продуктам, например, по определенным сортам черного ржаного хлеба и соленьям.

В будущем супруги не исключают, что попробуют пожить в других российских городах, например, в Санкт-Петербурге, а также планируют совершить поездку в Крым, чтобы познакомиться с местными винодельнями.

