Из парка «Патриот» сбежал 19-летний призывник с автоматом

В Подмосковье из парка «Патриот» сбежал 19-летний срочник с автоматом. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Согласно информации из публикации, беглецом является Даниил Фоменко, который служит в Преображенском полку.

На момент исчезновения он проходил обучение в многофункциональном огневом центре.

Предварительные данные указывают на то, что призывник ушел с автоматом и боеприпасами. Полиция уже начала операции по поиску потенциального нарушителя, получив соответствующие ориентировки.

Ранее сообщалось, что сына миллиардера Мусы Бажаева отпустили из СИЗО под обязательство о явке.