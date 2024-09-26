Из парка «Патриот» сбежал 19-летний призывник с автоматом
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье из парка «Патриот» сбежал 19-летний срочник с автоматом. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Согласно информации из публикации, беглецом является Даниил Фоменко, который служит в Преображенском полку.
На момент исчезновения он проходил обучение в многофункциональном огневом центре.
Предварительные данные указывают на то, что призывник ушел с автоматом и боеприпасами. Полиция уже начала операции по поиску потенциального нарушителя, получив соответствующие ориентировки.
Ранее сообщалось, что сына миллиардера Мусы Бажаева отпустили из СИЗО под обязательство о явке.