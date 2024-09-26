Сына миллиардера Мусы Бажаева отпустили из СИЗО под обязательство о явке

Тимур Бажаев, 33-летний сын миллиардера Мусы Бажаева, освобожден 24 августа под подписку о невыезде. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Сына известного предпринимателя задержали в конце июля в районе стадиона «Лужники». В ходе проверки досмотра Тимур Бажаев проявил агрессивное поведение и вступил в конфликт с представителями правоохранительных органов.

По факту было возбуждено уголовное дело в связи с применением насилия в отношении должностного лица. За это ему может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

Недавно появилась информация о том, что Тимура Бажаева освободили из-под стражи под подписку о невыезде и обязательство являться по вызову следователя в суд.

Предприниматель Муса Бажаев возглавляет концерн «Группа Альянс», специализирующийся на строительстве, нефтяной и текстильной промышленности.

Ранее сообщалось, что суд прекратил дело по иску ФНС к блогеру Гасанову на 112 млн руб.