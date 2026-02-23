Из Павловского Посада отправили 20 тонн гумпомощи для военнослужащих

Из Павлово-Посадского городского округа Московской области отправился масштабный гуманитарный конвой для поддержки военнослужащих. Общий вес собранного груза превысил 20 тонн, а его стоимость за месяц достигла 11 млн рублей.

Традиционно колонну возглавил председатель местного Совета депутатов Роман Тикунов. Перед началом пути благочинный Павлово-Посадского церковного округа священник Александр Анохин совершил молебен о здравии бойцов.

В этот раз акцент был сделан на обеспечение связью в условиях изменений в работе спутниковых систем. Бойцам отправили спутниковый интернет «Газпром АМУ 1», усилители сигнала, радиомосты, квадрокоптеры, детекторы дронов, модемы и тепловизоры.

Техническая часть груза включает бронированный пикап УАЗ, автомобили «Нива» и «Буханка», квадроцикл, мотоцикл, электровелосипед и вагон-дом. Также в колонну погрузили генераторы, сварочные аппараты, бензопилы и наборы инструментов для ремонта.

Для быта и экипировки предназначены стиральная машина, ноутбуки, принтеры, маскировочные сети, теплые куртки, резиновые сапоги и нашлемники. Отдельно собрали продукты длительного хранения, консервы, средства гигиены и медикаменты.

Особую признательность выразили депутату Мособлдумы Линаре Самединовой, которая помогла приобрести бронированный пикап и передала трогательные открытки от своих детей. Организаторы отметили, что такие моменты напоминают о живой человеческой заботе, стоящей за помощью.

Всего с учетом текущей отправки павловопосадцы передали уже 203 единицы транспорта. Кроме того, бойцам доставят 115 посылок от родственников, которые стали своеобразной нитью, связывающей семьи с защитниками.