Из Павловского Посада отправлена значительная гуманитарная миссия в зону СВО

В минувшую субботу, 26 апреля, при благословении Епископа Балашихинского и Орехово-Зуевского Николая, из Георгиевского храма был организован очередной гуманитарный конвой, направляющийся в зону проведения Специальной военной операции. Его руководителем, как и прежде, выступил председатель Совета депутатов Павлово-Посадского округа Роман Тикунов.

Этот масштабный проект помощи посетит воинские части, где несут службу наши отважные солдаты, призванные из Павлово-Посадского военкомата и выполняющие задачи в Курской, Белгородской, Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР.

В этот раз военнослужащим будет предоставлено 6 автомобилей, 3 мотоцикла, мопед, 2 электросамоката, 37 детекторов беспилотников, 3 системы спутниковой связи STARLINK, 5 куполов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), 13 дизель-генераторов и бензиновых генераторов, 2 тепловизионных прицела GR225, 2 квадрокоптера, 2 аппарата управления, обширный запас автозапчастей, стройматериалов и других предметов первой необходимости. Накануне отправки была передана партия колес для грузовых автомобилей – важный вклад в укрепление обороноспособности и поддержку наших защитников.

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов отметил заслуги постоянных волонтеров, вручив им почетные награды.