Из Подмосковья в зону СВО направили еще более 9 тонн гумпомощи

В Подмосковье местное отделение «Единой России» направило в зону специальной военной операции еще более 9 тонн гуманитарного груза, в его сборе приняли участие партактив, волонтеры, учреждения образования и неравнодушные жители. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Так, например, в Лобне партийцы совместно с представителями общественности и местными жителями подготовили около 4 тонн груза, включая продукты, одежду, медикаменты, генераторы, бензопилы и не только. К сбору груза присоединилась секретарь местного отделения «Единой России» Анна Кротова.

«Это становится частью большого общего дела — помогает укрепить моральный дух и обеспечить наших защитников необходимым. Уверены, что вместе мы обязательно добьемся победы», — заявила Анна Кротова.

Кроме того, в Жуковском партийцы совместно молодогвардейцами и волонтерами собрали порядка 5 тонн помощи. Сбор груза провели в Дмитрове и в Королеве.

Напомним, что в 2025 году в регионе собрали и отправили в зону спецоперации свыше 5 тыс. тонн помощи.

