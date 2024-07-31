Из подмосковного Егорьевска отправили очередной конвой с помощью в зону проведения СВО

Гуманитарный конвой с помощью для бойцов специальной военной операции отправился из подмосковного Егорьевска. Примечательно, что подобные отправки округ реализует каждый месяц.

В сборе помощи, сортировке и транспортировке принимают участие жители округа, родные и близкие бойцов, предприятия и общественные организации. Свой вклад вносят и учащиеся — они изготавливают для военнослужащих не только окопные свечи, сухой душ и маскировочные костюмы и сети, но и талисманы ручной работы.

Некоммерческий фонд поддержки патриотических инициатив «Наша Правда» предоставил приборы ночного видения, а региональное отделение «Боевое Братство» — средства радиоэлектронной борьбы и тепловизионный прицел.