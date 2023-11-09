Из подмосковного Клина в зону СВО отправлен очередной конвой с полезным грузом

На трех грузовиках с прицепами отправлены стройматериалы, маскировочные сети, медикаменты, бронежилеты, продукты и многое другое. Отдельно в госпитали Донецка проследовал рефрижератор со сладостями.

Активное участие в сборе грузов принимают участие предприниматели. Так, лобненская компания «Пастричи» передает хлебобулочные изделия. Московское предприятие «Арника» бойцов, проходящих реабилитацию после ранений, угощает тортами и пирожными. Администрация округа специально для этого арендует авторефрижератор.

Школьники пишут военнослужащим письма, священнослужители передают иконы и молитвословы, рукодельницы плетут маскировочные сети. Всегда рядом Союз десантников Клина, волонтеры. Как отмечает глава Клина Алена Сокольская, все земляки с бойцами на одной волне.