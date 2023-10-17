Из подмосковной Шатуры отправлен очередной груз в зону СВО

Это уже тринадцатый конвой, отправленный из городского округа. На это раз упор сделан на дизельные генераторы, спальные мешки, утепленные одежду и обувь. По-прежнему закупаются бронежилеты, квадрокоптеры, тепловизоры. Список очень обширен. Большую помощь в погрузке всегда оказывают студенты Шатурского энергетического техникума.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о предоставлении социальных льгот в Московской области.