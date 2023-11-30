Из Подольска отправят очередной груз с гуманитарной помощью в зону спецоперации

Партию нужных вещей собрали для передачи бойцам на передовую. В их число входят маскировочные сети, свечи для окопов, средства личной гигиены, одежда, нашлемники, продукты питания и лакомство для солдат в виде меда с орехами.

Эти вещи передали супругам мобилизованных в Волонтёрском Центре на Красной Горке. Сбор помощи и подготовка состоялась всего за несколько дней. Далее жены отвезут эту партию вещей в воинские части, где проходят службу их мужья.

Каждый житель Подольска может помочь и приблизить долгожданную победу. Для этого есть возможность отправить любую сумму согласно реквизитам фонда «Культурное развитие молодежи г. Подольска».

9 декабря состоится единый день сбора гуманитарной помощи. (https://t.me/GrArtamonov/7780 ) Оказать ее может любой желающий.