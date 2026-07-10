Врач, управленец и доброволец Александра Родионова стала героиней нового выпуска проекта «Редколлегия». Гендиректор « Чита.Ру » Андрей Козлов поговорил с ней не только о специальной военной операции, но и о системных проблемах здравоохранения.

Родионова много лет занималась организацией медицинской помощи в Минздраве, курировала вопросы медобразования и помощи детям, а после начала СВО отправилась в полевые госпитали спасать раненых. Сегодня она работает замдиректора Института изучения детства, семьи и воспитания Минпросвещения, развивает добровольчество и помогает людям в чрезвычайных ситуациях, а также участвует в президентской программе «Время героев».

В беседе обсудили, почему в регионах не хватает врачей, как сделать медицину доступнее для жителей отдаленных территорий, почему молодые специалисты не едут в села, какую роль играют волонтеры и что значит брать на себя ответственность за людей в сложной ситуации.