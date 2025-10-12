Из «Полярной совы» к родным: пожизненно осужденный просит перевод через суд

Отбывающий пожизненное заключение в исправительной колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за убийство четырех человек Андрей Фролкин обратился с просьбой о переводе в учреждение, расположенное ближе к месту проживания его родственников. Об этом стало известно РИА Новости.

Осужденный аргументировал свое ходатайство тем, что нынешнее место отбывания наказания существенно затрудняет возможность свиданий с близкими.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отклонила просьбу Фролкина, после чего осужденный попытался оспорить это решение в судебном порядке.

Однако судебная инстанция также отказала в удовлетворении его требований, оставив пожизненного заключенного в стенах «Полярной совы».

Ранее сообщалось, что «ижевский Раскольников», зарубивший топором пять человек, вышел на свободу после 25 лет в заключении.