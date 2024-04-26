На кондуктора из Казани завели уголовное дело за избиение пенсионерки

В Казани возбудили уголовное по статье о хулиганстве на кондуктора, который избил и вытолкнул из автобуса пожилую женщину. Об этом 26 апреля на своей официальной странице сообщает СК РФ по Татарстану.

В ведомстве заявили о факте возбуждения уголовного дела по статье 213 УК РФ и сообщили о том, что будут выяснены все обстоятельства инцидента. Ранее в одном из местных интернет-сообществ появилась видеозапись, на которую попал словесный конфликт, вспыхнувший, по заявлению автора, по причине того, что у пенсионерки не функционировала карта для оплаты проезда. Позже перепалка переросла в драку, и женщина-кондуктор нанесла потерпевшей несколько ударов. После этого нападавшая остановила автобус и вытолкнула пассажирку на улицу.

Ранее мы писали о том, что в Санкт-Петербурге полицейскими был ликвидирован мужчина, который съел очень много таблеток и открыл стрельбу по стражам порядка.