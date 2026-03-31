Из самого бюджетного в одно из самых дорогих: как изменились цены в Волгограде на майские

Волгоград, который еще в конце марта считался самым бюджетным туристическим направлением России, преподнес путешественникам неприятный сюрприз. С приближением майских праздников стоимость аренды жилья в городе-герое резко выросла.

По данным сервиса бронирования Твил.ру, который проанализировал бронирования на период с 1 по 10 мая, средняя цена за ночь в волгоградских отелях и апартаментах достигла 6162 рублей. Это почти вдвое больше, чем в конце марта, когда город лидировал по доступности жилья для туристов. Тогда средний чек составлял всего 3044 рубля.

Почему Волгоград подорожал

Столь резкий скачок цен связан с традиционным всплеском спроса на майские праздники. Волгоград — город с богатой историей, где главные мемориалы посвящены подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Сюда традиционно съезжаются туристы, желающие почтить память героев Сталинградской битвы. Основной наплыв гостей ожидается накануне Дня Победы.

Владельцы съемного жилья, предвидя ажиотаж, традиционно поднимают цены, и этот год не стал исключением.

Как Волгоград выглядит на фоне других городов

Несмотря на заметное подорожание, Волгоград не стал лидером по стоимости проживания. В рейтинге сервиса Твил.ру город занял лишь шестое место по популярности и цене. По данным аналитиков, самыми востребованными направлениями на майские праздники стали:

1. Санкт-Петербург — средняя цена ночи: 4981 рубль (4 ночи) 2. Казань — 6380 рублей (3 ночи) 3. Сочи — 4612 рублей (6 ночей) 4. Москва — 5381 рубль (3 ночи) 5. Кисловодск — 4526 рублей (5 ночей) 6. Волгоград — 6162 рубля (3 ночи) 7. Ялта — 5588 рублей (6 ночей) 8. Калининград — 4168 рублей (4 ночи) 9. Краснодар — 4173 рубля (3 ночи) 10. Пятигорск — 4199 рублей (5 ночей)

Что нужно знать туристам

Средняя продолжительность поездки в Волгоград на майские праздники составит 3 ночи, что позволяет успеть посетить основные достопримечательности, включая Мамаев курган и музей-панораму «Сталинградская битва».

Туристам, планирующим поездку, стоит позаботиться о бронировании жилья заранее, чтобы зафиксировать цену и выбрать лучшие варианты размещения. Несмотря на рост цен, Волгоград остается одним из ключевых центров патриотического туризма в России.