Из Серпухова отправлена крупная партия гуманитарной помощи в зону СВО

Группа добровольцев под руководством Сергея Ситникова, ответственного за патриотические инициативы, и Евгения Полторихина, одного из активных волонтеров, отправилась в регион СВО с отправкой, весящей свыше 1,5 тонн. В состав собранной помощи вошли предметы первой необходимости: беспилотные летательные аппараты (FPV-дроны), автономные источники энергии, материалы для строительства, разнообразный инструмент, теплая спецодежда, продукты питания и другие важные вещи. Сбор этой помощи стал возможен благодаря самоотверженным усилиям добровольцев, стремящихся оказать поддержку российским военнослужащим.

Сергей Ситников акцентировал внимание на том, что оказание помощи военнослужащим, ветеранам, участвующим в СВО, и их семьям – приоритетное направление деятельности организации. Он подчеркнул, что работа волонтеров заключается не только в сборе и транспортировке грузов, но и в личном общении с нуждающимися, позволяющем понять, насколько ценен каждый предмет и каждое звено поддержки для повышения морального духа, улучшения бытовых условий и пробуждения надежды.

На протяжении своей работы «Здоровое Отечество» уже осуществило доставку в зону СВО внушительного количества гуманитарных грузов, исчисляемого десятками тонн. Помимо этого, члены организации регулярно организовывают поездки в детские учреждения, образовательные заведения и социальные объекты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, устраивая праздники для детей и радуя их игрушками, учебными материалами и позитивными эмоциями.

Движение «Здоровое Отечество» ведет свою деятельность по двум основным направлениям: поддержка военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий, и помощь ветеранам и семьям участников СВО в мирной жизни. Организаторы подчеркивают, что их деятельность – это не разовое мероприятие, а долгосрочное обещание, данное стране и ее жителям.