Из Серпухова отправлена третья партия гуманитарной помощи участникам СВО

В Серпухове из Молодежного центра «Патриот» была сформирована и отправлена в распределительный центр Одинцово третья за этот год партия гуманитарной помощи.

Эта акция призвана поддержать российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Организаторами доброй инициативы стали «Волонтеры Подмосковья» и активисты «Молодой гвардии Единой России» в рамках проекта «Доброе дело».

Забота и неравнодушие жителей города позволили собрать значительный объем необходимой помощи. В груз вошли продукты длительного хранения, предметы личной гигиены (в том числе влажные салфетки для тела), теплые слова поддержки в виде писем, адресованных военнослужащим, а также комплекты школьных принадлежностей для детей, которые готовятся к началу учебного года 1 сентября. Эта инициатива подчеркивает сплоченность и активную гражданскую позицию жителей Серпухова.

Прием гуманитарной помощи в городском округе Серпухов продолжается на регулярной основе. Администрация округа выражает искреннюю признательность всем горожанам, которые оказывают поддержку в рамках этой акции, и призывает к дальнейшему участию.