Из Серпухова в Донбасс отправили очередную партию гумпомощи в 10 тонн

Дизельные генераторы, зимняя одежда, а также бензопилы, спальные мешки и даже печки-буржуйки отправились гуманитарным конвоем из Серпухова в зону специальной военной операции. Об этом сообщили глава городского округа на своей странице в Telegram.

Сергей Никитенко добавил, что также в посылки упаковали стройматериалы, продукты, лекарства и средства личной гигиены. Сбор проводили в пункте на базе МАУ «Серпуховское информационное агентство».

«В этом сборе помощи поучаствовали сотни земляков. Это семьи бойцов, местный бизнес, руководство и сотрудники предприятий, школ и детских садиков. Также, как и всегда, помогли общественники, добровольцы, а еще участники движения «Здоровое Отечество», окружное управление соцразвития, клирики и прихожане Богоявленского храма из Мытищ, учащиеся Духовного центра женского монастыря и волонтеры из Каширы», - назвал всех причастных к сбору помощи Сергей Никитенко.

Также в этот конвой весом в 10 тонн вошли и подарки для ребят из Донбасса, кто остался сиротами.

А для бойцов вместе со всем необходимым собрали еще и детские письма из местных школ и детских садов. Это один из самых лучших подарков, которые ждут российские военные, подчеркнул глава Серпухова. Ведь только общими стараниями можно приблизить час победы.