Из Шатуры отправили гуманитарный груз для бойцов СВО

Из Шатуры 7 марта в приграничные районы отправилась очередная партия гуманитарной помощи для участников СВО. Как стало известно, военнослужащие в краткосрочном отпуске лично приняли участие в погрузке — они доставят груз своим боевым товарищам.

Инициатива возникла после обращения земляков‑военнослужащих в местный Центр помощи участникам спецоперации и членам их семей: бойцам потребовались материалы для обустройства и утепления блиндажей.

В состав груза вошли доски и пенопласт для строительных работ, спальные принадлежности (матрасы и подушки) для организации отдыха в полевых условиях, а также мотоцикл и инструменты.

К сбору подключились предприятия и общественные организации округа. Строительные материалы и вещи предоставили мебельная компания «Шатура» и ООО «РИФ „Аметист“». Помощь в выполнении заявки оказали местное отделение «Боевого братства», Ассоциация ветеранов СВО и руководитель местного отделения Комитета семей воинов Отечества Виктория Ментюкова.