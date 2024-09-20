Из Шатуры в зону СВО отправили очередные шесть тонн древесно-стружечной плиты

Шатурская деревообрабатывающая компания «КсилоСвисс» предоставила шесть тонн древесно-стружечной плиты (ДСП) для отправки в зону проведения спецоперации.

Житель городского округа Шатура Григорий Куликов обратился с просьбой к главе муниципалитета Николаю Прилуцкому о передаче плит для нужд военнослужащих РФ. Григорий выполнял боевые задачи в зоне СВО, но был комиссован вследствие ранения. Горожанин продолжает оказывать помощь бойцам. Теперь он занимается гуманитарной миссией: сбором и доставкой необходимых предметов. Нужда в ДСП обусловлена использованием материала для обустройства блиндажей и мебели.

«Забрать ценный груз приехали бойцы 12-го танкового полка Кантемировской девизии. Сначала плита отправится в Наро-Фоминск, откуда ее доставят нашим ребятам на передовую», — рассказал председатель Совета ветеранов Сергей Фролов.

Кроме того, участникам спецоперации передали маскировочные сети, созданные представителями Комитета семей воинов Отечества.