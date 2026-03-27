Из Шереметьево в Сухум за 4 часа: Pegas Туристик запускает собственную полетную программу в Абхазию

Туроператор Pegas Туристик открыл продажи пакетных туров в Абхазию с собственными гарантированными перелетами. Новый формат объединяет авиабилеты, трансфер и проживание, делая поездку на черноморские курорты быстрее и удобнее.

Собственная полетная программа оператора будет действовать с 3 апреля по 22 сентября 2026 года. Рейсы из московского Шереметьево в Сухум выполняет авиакомпания Nordwind. В апреле и мае запланировано до пяти вылетов в неделю, в остальные месяцы — четыре.

Время в пути составит менее четырех часов. В стоимость пакета уже включен провоз багажа (до 20 кг) и ручной клади (до 10 кг). Трансфер из аэропорта Сухума до отеля и обратно также предоставляется бесплатно.

Продолжительность тура можно выбрать от четырех до тридцати ночей. На направлении продолжает действовать акция раннего бронирования — скидки от отелей в среднем составляют 10–15 процентов. По некоторым гостиницам спецпредложение продлится до середины апреля.

В программе представлены отели с трехразовым питанием, расположенные на первой линии или в шаговой доступности от моря. Среди популярных вариантов:

· Paradise Beach в Алахадзы с собственным песчано-галечным пляжем; · Парк-отель «Олимп» в Пицунде с большой территорией; · «Луиза» в Старой Гагре — небольшой уютный отель; · «Дени Дельмер» в Гудауте.

Особое место занимает сеть отелей «Абаата», с которой Pegas Туристик работает эксклюзивно. В сезоне 2026 года к уже известным «Абаата Гагра» и «Абаата Пицунда» добавится новинка — бутик-отель «Абаата Амари» в Новой Гагре с панорамным бассейном на крыше и SPA-центром.

Стоимость туров варьируется в зависимости от отеля и сезона. Например, недельный отдых на двоих в середине июня в парк-отеле «Олимп» обойдется от 110 тысяч рублей, в «Абаата» в Гагре — от 132 тысяч рублей, в отеле «Луиза» — от 137 тысяч рублей.