Из шерсти с любовью: дети из Электрогорска делают подарки для бойцов спецоперации

Дом культуры Электрогорска активно участвует в поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и не остается равнодушным к их подвигу.

Сотрудники и творческие коллективы учреждения стремятся внести свой вклад в общее дело, демонстрируя искреннюю заботу о защитниках Отечества в этот сложный период.

Особую роль в этой благородной инициативе играет кружок «Валяние из шерсти» под руководством Татьяны Васильевны Крыловой. Ребята не только осваивают искусство создания изящных изделий из шерсти, но и с любовью изготавливают памятные талисманы и сувениры для военнослужащих.

Каждый предмет, созданный руками детей, пропитан теплом, добрыми пожеланиями и надеждой на скорую Победу — это небольшой, но значимый жест поддержки для тех, кто находится на передовой. Уже отправлена первая гуманитарная помощь, а 23 июля военные медики выразили благодарность.

Подобные акции имеют огромное значение, поскольку они не только оказывают моральную поддержку, но и подчеркивают, что каждый военнослужащий не забыт и чувствует единство со страной. За ними — семьи, близкие и неравнодушные люди, которые верят в их силу и с нетерпением ждут возвращения домой.

Истинная Победа — это результат как масштабных свершений, так и мелочей, созданных с любовью и заботой. Воспитанники творческих кружков Дома культуры Электрогорска являются важной частью этой цепочки поддержки, демонстрируя свою преданность и веру в благополучное будущее России.