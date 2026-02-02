Опубликованные Министерством юстиции США в конце января 2026 года материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна проливают свет на его международные связи. Среди миллионов страниц документов обнаружены переписки, указывающие на контакты его окружения с уроженцами и жителями Омска.

В одном из электронных писем, адресованном помощнице Эпштейна Лесли Грофф, некая девушка сообщает о своей жизни, учебе в Москве и рабочих планах: «Дорогая Лесли, спасибо за ваше письмо. Я рада получить от вас весточку. У меня все хорошо. Я продлила свою рабочую визу на 3 года через новое агентство. Я навестила свою семью в Омске, Россия… Но завтра вернусь в Нью-Йорк. Я могу позвонить Джеффри завтра около 15:00, если это будет возможно. Дайте мне знать». В ответ помощница передает, что финансист хотел бы поговорить и просит перезвонить ему.

Согласно судебным документам, Эпштейн и его сообщники обвинялись в вербовке девушек, в том числе из России, для доставки на свой частный остров в Карибском море, который в прессе называли «островом утех».

В другом письме из Омска анонимный собеседник с готовностью описывает своему американскому адресату городской ландшафт: «Привет! Надеюсь, у вас замечательные каникулы! Хочу отправить вам две фотографии моего города… Левая часть — это обычный жилой район… там нет ничего, что можно было бы показать… Но когда я поеду в центр города, это будет самая красивая часть Омска, я отправлю вам фотографии оттуда».

Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. Он скончался в камере в августе того же года при обстоятельствах, которые до сих пор вызывают вопросы. Нынешняя публикация документов стала частью выполнения судебных решений по искам его жертв.