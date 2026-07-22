Из СНГ выходят, а счет выставляют: сколько Молдавия задолжала за три года и чем это грозит

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак в беседе с « Абзацем » оценил долг Молдавии перед Содружеством почти в $2,7 миллиона. Он подчеркнул, что ни неучастие в организации, ни формальный выход не освобождают страну от погашения накопившихся взносов.

По словам эксперта, Кишинев перестал платить в единый бюджет СНГ с 2024 года, когда правительство объявило об отказе от выплат, хотя обновленная доля страны составляла 1,1%. Ежегодный взнос равнялся $900 тысячам, и с учетом наступившего третьего года общая задолженность достигла $2,7 миллиона. Дудчак отметил, что до решения о приостановке платежей Молдавия оставалась участницей примерно 330 различных документов, а пени по взносам, скорее всего, не предусмотрены. Однако сам по себе выход из организации не аннулирует обязательства, возникшие за период членства.

Политолог также допустил, что при дальнейшем отказе Кишинева рассчитываться по долгам государства СНГ смогут рассмотреть вариант частичной заморозки молдавских активов в счет накопившейся суммы.