Из Сочи появились прямые рейсы в популярные египетские курорты

В пресс-службе авиаперевозчика «Россия» сообщили о том, что авиакомпания приступила к выполнению сезонной полетной программы из Сочи на курорты Египта.

Многие россияне приезжают в Сочи для того, чтобы отдохнуть. А теперь появляется новость о том, что жители курортного города России смогут напрямую летать отдыхать в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, самые популярные курорты Египта. Об этом, кстати, пишет агентство «РИА Новости».

Отмечается, что Египет является востребованным зарубежным направлением у российских туристов. И пока одни греются на сочинском солнышке, другие начнут напрямую летать в курортные города Египта. Ведь именно октябрь, по мнению многих пассажиров, является наиболее комфортным в плане климатических условий. Особенно, если ехать придется с детьми.