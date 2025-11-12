Из старого клуба — в современное арт-пространство: каким будет обновленный клуб в Макеево

В Зарайском округе завершается капитальный ремонт Макеевского клуба, входящего в Центр досуга «Победа». До конца 2025 года здесь полностью обновят помещения, заменят электрику и систему отопления, установят новые полы, потолки и отделку.

Как рассказал глава округа Виктор Петрущенко, уже выполнена замена крыши и модернизирована вентиляция. После ремонта клуб получит обновленные концертный и танцевальный залы, а также студию звукозаписи и помещение для костюмов.

Клуб в Макеево — одно из главных культурных мест района. В нем работает десять творческих объединений, где дети и взрослые занимаются музыкой, танцами и рукоделием. Открытие обновленного учреждения запланировано на декабрь.