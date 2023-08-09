Из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры на место взрыва доставлено питание для спасателей

В Сергиевом Посаде сотрудникам экстренных служб, работающим на месте взрыва, подвозится горячее питание.

Из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры поступило 150 горячих обедов. Накормить спасателей взялись и общепитовские предприятия округа, среди которых, в частности, кафе «Лагманная».

В среду утром, напомним, на территории Загорского оптико-механического завода прогремел мощный взрыв. По предварительным данным инцидент произошел на складе, принадлежащем частной компании. За медицинской помощью обратились 56 пострадавших, раненые с сильными ожогами доставлены в реанимацию.