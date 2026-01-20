Из тропиков в прорубь: камерунец в Сибири трехкратно окунулся в ледяную купель на Крещение

В Иркутске состоялся необычный и трогательный эпизод традиционных крещенских купаний. Как сообщает издание «КП-Иркутск», в ледяную прорубь окунулся темнокожий студент из Камеруна.

На опубликованном изданием кадрах показано, как молодой человек, Нкамгуе Тиенси Иван Лоис, спускается по деревянной лестнице в специально оборудованную прорубь на льду водоема. Перед погружением он осеняет себя крестным знамением, а затем трижды, согласно православному обычаю, уходит с головой под ледяную воду.

Студент из Камеруна приехал в Россию для получения образования по техническому направлению. Манера, с которой он совершает крестное знамение, позволяет предположить, что молодой человек исповедует христианство.

Это неудивительно, поскольку, согласно открытым источникам, около 70% населения Камеруна относят себя к различным христианским конфессиям. Этот случай наглядно показывает, как традиционные русские обряды находят отклик и последователей среди иностранных гостей, даже из самых отдаленных и теплых стран