Из Тучково отправился груженый до отказа армейский КамАЗ с помощью для бойцов СВО

В зону проведения специальной военной операции из Тучково Рузского городского округа бойцам отправили помощь и домашние соленья. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На борту армейского КамАЗа — питьевая вода, лимонад, медикаменты, продукты питания, укрывной материал, инструменты, скобяные изделия и множество других полезных вещей — всего порядка 10 тонн. Идейным вдохновителем и главным организатором отправки гуманитарной помощи, как и в прошлые разы, является местный предприниматель Юрий Дорофеев.

Так, в сборе и отправке груза принимали участие более пятидесяти жителей городского округа, а также Москвы, Химок, Орла, поселка Долгое Орловской области, представители бизнеса, работники администрации Рузского городского округа, организаций и предприятий.

Маскировочные сети плели женщины из группы «Петровичи» в Тучково и члены клуба «Активное долголетие» из Рузы. Помогали медикаментами, вещами и финансами члены Русской общины и благотворительного фонда «7Я», прихожане храмов Рузы, волонтеры партийного проекта «Единой России» «Подмосковье Zа Президента. Zа наших».

Не остались в стороне и сотрудники полиции. Старший инспектор анализа, контроля и планирования штаба ОМВД России по Рузскому городскому округу, майор внутренней службы Светлана Полищук вместе с мужем Олегом, ветераном органов внутренних дел, решили побаловать бойцов собственными домашними солениями. Это овощи по-корейски, кабачковая икра, аджика из перца и помидоров, кетчуп, лобио с фасолью — всего 80 банок.