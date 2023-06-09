Из военной части в Брянской области сбежал вооруженный срочник

Солдат, проходящий срочную службу в военной части в Брянской области, самовольно покинул расположение, при этом взял с собой автомат. В регионе объявлен план «Перехват», сообщает Mash .

По информации источника, разыскивается Вячеслав А., которого призвали на службу из села Леньки, находящегося в Сибири в Алтайском крае. По неизвестной причине двадцатилетний солдат покинул часть самостоятельно, что приравнивается к дезертирству. Кроме автомата Калашникова боец взял с собой 120 патронов.

За самовольное оставление места службы в соответствии с УК РФ молодому человеку может грозить до семи лет лишения свободы.