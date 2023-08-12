Из-за аварии экскурсионного джипа в Сочи возбуждено уголовное дело
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Как сообщает RT, в отношении 38-летнего водителя, который управлял экскурсионным джипом в курортном городе Сочи, возбудили уголовное дело.
Согласно информации, поступившей от Следственного комитета России по Краснодарскому краю, из-за оказания услуг ненадлежащего качества пострадали люди, воспользовавшиеся ими.
Сообщается, что мужчина, управляя экскурсионным джипом, превысил допустимую скорость, из-за чего произошло столкновение со скальной стеной. В результате происшествия пострадавшими оказались несколько человек. Стоит отметить, что их жизням ничего не угрожает, несмотря на то, что они находятся в лечебном учреждении.
Известно, что на данный момент выясняются другие обстоятельства произошедшего.