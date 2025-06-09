Из-за ЧП с самолетом пассажиры девять часов не могут вылететь в Екатеринбург

Пассажиры рейса Red Wings из Нижнего Новгорода в Екатеринбург столкнулись с девятичасовой задержкой, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, новости».

Самолет, который должен был вылететь в 10:20 утра по местному времени, до сих пор не покинул аэропорт. Пассажиры пережили череду неприятных инцидентов. По словам одной из собесендиц канала, всех продержали час минимум в душном салоне, а потом перенесли рейс на девять часов. Вылет откладывали несколько раз, сдвигая расписание. Питание предоставили лишь в 17:00.

Первоначально авиакомпания объяснила задержку технической неисправностью воздушного судна. Ситуация усугубилась, когда пассажиров запустили на борт, где они провели около часа без работающих кондиционеров, после чего узнали о новой задержке из-за поврежденного буксировочного троса.

Новый вылет, судя по табло, запланирован на 21:00.

Ранее сообщалось, что из аэропорта Жуковский запустят новый прямой рейс на побережье Балтийского моря.