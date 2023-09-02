Из-за ДТП в Омской области погиб водитель сгоревшей Mitsubishi

Как сообщает агентство «РИА Новости» , в Омской области погиб один мужчина, пострадали ребенок и женщина.

В Марьяновском районе данного региона произошло ДТП. Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с Hyundai Tucson и Honda Freed. После этого он съехал в кювет.

Известно, что мужчина за рулем Mitsubishi погиб на месте из-за возгорания автомобиля. Водитель также загоревшейся Honda и его пассажиры были доставлены в медицинское учреждение для оказания всей необходимой помощи.

Сейчас правоохранительные органы выясняют личность погибшего и проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Эта трагедия напоминает нам о важности соблюдения правил дорожного движения и ответственности за свои действия на дороге.