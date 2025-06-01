Из-за громких звуков поиски выживших в катастрофе под Брянском усложняются

В связи с обрушением моста в Брянской области был проведен оперативный штаб, о чем сообщил губернатор Александр Богомаз. Один из спасателей доложил руководителю региона, что, по предварительным данным, под обломками может находиться годовалый малыш.

В результате аварии три вагона поезда, который пострадал при обрушении моста, были серьёзно повреждены. Спасатели продолжают поисковые работы. По их информации, под завалами может находиться ребёнок, но из-за шума поиски осложняются. Видео с места происшествия было опубликовано Богомазом в его телеграм-канале.

«Гром стоит. Непонятно, где ребенок под завалами… Итого один ребенок годовалый, непонятно, где искать», — отчитался спасатель перед губернатором.

Глава региона также проинформировал, что пассажиры поезда уже прибыли на станцию Брянск-I. В течение ближайшего часа они смогут отправиться в Москву на сформированном поезде.

Напомним, 31 мая в субботу в 22:44 в районе населенного пункта Выгоничи произошло обрушение моста, предположительно, из-за подрыва опорной конструкции. В этот момент по мосту проезжал грузовой автомобиль «Мираторга», а под ним проходил пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Климов — Москва».

Состав столкнулся с рухнувшим мостом, в результате чего локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов.

В результате происшествия погибли семь человек и более 30 получили различные травмы. Четверо из них находятся в критическом состоянии, в том числе полугодовалый ребёнок. Всего в поезде было 379 пассажиров, среди которых дети.