Из-за неудачного запуска Starship в США нарушились маршруты около 240 авиарейсов

В четверг, 6 марта, в США были отменены около 240 авиарейсов из-за неудачного запуска космического корабля Starship.

Более двух десятков самолетов сменили курс из-за обломков. Об этом со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США сообщает агентство Рейтер.

Было принято решение временно закрыть аэропорты, расположенные в Майами, Форт-Лодердейле, Орландо и Палм-Бич.

Взрыв Starship привел к тому, что бы задержан 71 вылет, 28 самолетов сменили направление, а посадка 40 лайнеров была задержана в среднем на 22 минуты.

Ранее сообщалось о том, что ракета Starship взорвалась при восьмом запуске.